Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüketiciye yönelik gıda güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme kapsamında, market, restoran ve benzeri tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde karekod bulundurma zorunluluğu getirildi.

Söz konusu değişiklik, 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile birlikte, gıda işletmelerine ait karekodların, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde iş yerlerinde yer alması zorunlu hale geldi. Uygulamayla tüketicilerin, alışveriş yaptıkları veya yemek yedikleri yerlerin gıda güvenilirliğine dair bilgilere doğrudan ulaşabilmesi amaçlanıyor.

KAREKOD UYGULAMASIYLA TAM ŞEFFAFLIK

Yönetmeliğe göre, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm marketler, lokantalar, kafeler, fırınlar, kantinler ve benzeri işletmeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerine verilen işletme karekodlarını, tüketicilerin açıkça görebileceği alanlara yerleştirmek zorunda olacak. Bu karekodlar akıllı telefonlarla okutularak, işletmenin kayıt durumu, hijyen ve denetim geçmişi, alınan uyarılar ya da cezalar gibi birçok bilgiye ulaşma imkânı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sistemin devreye girmesiyle birlikte, hem vatandaşın daha bilinçli tercihler yapabileceğini hem de kayıt dışı ve denetimsiz gıda işletmelerinin önüne geçileceğini vurguladı. Denetim süreçlerinin daha hızlı ve etkili hale gelmesi de uygulamanın başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

İŞLETMELERE 60 GÜNLÜK UYUM SÜRECİ TANINDI

Yönetmelik kapsamında, mevcut gıda işletmelerine karekod sistemine geçiş için 60 günlük bir uyum süresi tanındı. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karekod uygulamasına ilişkin usul ve esasları resmi internet sitesi üzerinden ilan etmesinin ardından başlayacak. Bakanlık, belirlenen sürenin sonunda işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştıracak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara cezai yaptırımlar uygulanacak.

Söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, özellikle vatandaşın günlük hayatında sıkça tercih ettiği gıda noktalarının şeffaflık düzeyinin artırılması hedefleniyor. Bakanlık ayrıca, uygulamaya geçiş sürecinde sektör temsilcilerine ve küçük ölçekli işletmelere rehberlik edecek bilgilendirme kampanyaları da yürütecek.

YOZGAT’TAKİ İŞLETMELER DE KAPSAMDA

Yeni düzenleme, Yozgat genelindeki tüm gıda işletmelerini de doğrudan kapsıyor.

Kentte faaliyet gösteren marketler, restoranlar, unlu mamul üreticileri, okul kantinleri ve benzeri yerlerin, belirlenen süre içerisinde karekod sistemine entegre olmaları gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatları tarafından Yozgat genelinde yürütülecek denetimlerle, uygulamanın sahadaki karşılığı da yakından takip edilecek.

Yetkililer, vatandaşların hem gıda güvenliğini hem de işletmelerin yasal durumu konusunda bilgi sahibi olabileceğini belirtti.