Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, hem Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum sağlıyor hem de gıda israfını önlemeye yönelik kapsamlı önlemler getiriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yumurtaların ambalajlarında yer alan "son tüketim tarihi" ifadesi artık "tavsiye edilen tüketim tarihi" olarak kullanılacak. Böylece, tüketici nezdinde ürünün belirli bir tarihten sonra kesin olarak bozulacağı algısı ortadan kaldırılarak, gereksiz yere çöpe atılan yumurta miktarının azaltılması hedefleniyor.

Bu değişiklikle yumurtanın sofralık tüketim süresi de 21 günden 28 güne çıkarıldı. Ancak bu sürenin sonunda ürün, sofralık olarak piyasaya arz edilemeyecek. Yumurtalar, bu tarihten sonra yalnızca gıda sanayisinde işlenerek değerlendirilebilecek.

Yeni tebliğ, "ekstra taze" etiketiyle satışa sunulan yumurtalara da yeni kurallar getirdi. Buna göre:

Yumurtlamadan sonraki 4 gün içerisinde sınıflandırma, işaretleme ve paketleme işlemlerinin tamamlanması zorunlu hale getirildi.

Bu işlemler 10 gün içerisinde yapılmadığı takdirde, yumurtalar sofralık olarak piyasaya sunulamayacak.

Ancak bu ürünler, yumurta ürünleri üretimi amacıyla gıda sanayisine yönlendirilebilecek.

Bu uygulamayla birlikte, tüketicilere daha taze ürün sunulması sağlanırken, üreticilerin de daha planlı hareket etmesi teşvik ediliyor.

Tebliğdeki düzenlemeler yalnızca tarih ve raf ömrüyle sınırlı değil. AB mevzuatına tam uyum sağlamak amacıyla, yumurtaya ilişkin teknik tanımlarda da değişikliğe gidildi:

“Yumurta ürünü” tanımı güncellenerek AB normlarına uygun hale getirildi.

Yumurtanın tazeliğini belirleyen önemli göstergelerden biri olan “hava boşluğu” tanımı tebliğe dahil edildi.

Bu sayede hem kalite kontrolü süreçleri daha bilimsel hale getirilecek hem de tazelik konusunda üretici ve denetim mercileri için ortak bir ölçüt oluşturulmuş olacak.

Düzenleme kapsamında, gıda sanayisinde kullanılmak üzere ayrılan B sınıfı yumurtalara ilişkin ifadelerde de netleştirmeye gidildi. Daha önce “B sınıfı yumurta gıda sanayisinde kullanılır” şeklinde olan ifade, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla şu şekilde revize edildi:

“B sınıfı yumurta, yalnızca gıda sanayisine gönderilir ve kullanılır.”

Bu değişiklikle birlikte B sınıfı yumurtaların market veya perakende satış noktalarında tüketiciye doğrudan sunulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tüketicinin bilinçli tercih yapabilmesini sağlamak adına, bazı kavramların sadeleştirilmesi de düzenlemede yer aldı. Özellikle “free range (açık dolaşıma erişim)” ibaresi, daha açık ve anlaşılır bir şekilde “açık dolaşım alanına erişim (free range) yetiştiricilik” olarak güncellendi.

Bu sayede hem üreticilerin etiketleme süreçleri netleşecek hem de tüketiciler ne satın aldığını daha kolay anlayabilecek.

Yeni kurallara geçiş için yumurta üretimi ve dağıtımı yapan işletmelere uyum süresi tanındı. Tebliğe göre, mevcut işletmeler 31 Aralık 2025 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yaparak yeni hükümleri uygulamakla yükümlü olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, yapılan değişikliklerin temel amacının, gıda israfını azaltmak, tüketici bilincini artırmak ve uluslararası standartlara uyum sağlamak olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda, yumurta üretim ve satış süreçlerinin daha izlenebilir, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.