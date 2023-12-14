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1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni doğal gaz yönetmeliği, Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. Vatandaşları ilgilendiren bu yönetmelik, çeşitli cezai yaptırımları içermektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının hangi koşullara tabi olacakları, kontrol süreçleri ve usulsüzlük durumlarında uygulanacak idari yaptırımları düzenlemektedir.

Yönetmelik kapsamında, elektrik, su ve gaz sayaçları periyodik olarak çeşitli kontrollerden geçirilecek. Bu kontroller arasında ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi bulunmaktadır.

Sayaç muayeneleri, kullanıcıların tercih ettiği veya anlaştığı servislerde, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu hizmetten herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Muayene sırasında, sayacın tip onayının bulunmaması veya tip onayının bozulmuş olması durumunda işlem sonlandırılacak ve ilgili sayacın durumu muayene raporuna işlenerek gerekli adımlar atılacak.

Kullanıcılar, muayene edilecek sayacı servise götürmekle yükümlü olacak ve sayaç muayene başvurularını il müdürlüklerine kullanıcıları veya yetkilendirilmiş servis aracılığıyla yapacaklar.

PARA CEZASI VAR

1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek.

Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.

Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

Öte yandan, Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Bakanlığın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelikler, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.