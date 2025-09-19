Resmi gazetede yayımlandı, nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Kilogram Başına Dolar

Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

30 Gün Sonra Yürürlükte

Bir başka tebliğ kapsamında ise çeşitli araçlarda kullanılan dış lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.