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Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesine önemli bir ek yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile İLKSAN'a bağlı veya ilişkili işletme veya iştiraklere yönelik alımları düzenleyen yeni madde, kamu kurumlarının işçi alım süreçlerinde belirleyici bir değişiklik getiriyor.

Yapılan düzenleme ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte önemli değişikliklere gidildi. Değişiklikleri içeren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "ğ" bendinden sonra yer alan "13/1/1943 tarihli ve 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile İLKSAN'a bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak alımlar" maddesi, bu alandaki işleyişte bir dönüşümü temsil ediyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı ve İLKSAN, yönetmelik hükümlerinden muaf tutulan kamu kurumları arasında yer alacak. Ayrıca, İLKSAN Genel Müdürlüğü'ne bağlı veya ilişkili olan işletme veya iştiraklere yönelik işçi alımları, İŞ-KUR'a bildirilmesi zorunlu hale getirildi. İlanlar, İŞ-KUR'un internet sitesinde yayınlanacak ve İLKSAN Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulacak. Bu değişikliklerle birlikte, kamu kurumlarının işçi alım süreçleri daha şeffaf ve etkin bir şekilde yönetilecek.