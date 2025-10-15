Buna göre, öğrenim belgesi, tez, yabancı dil belgesi ile başvuru için gerekli diğer belgelerin eksik veya hatalı olduğu ve doçentlik başvuru kılavuzundaki usule aykırı şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın doçentlik başvurusu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından reddedilecek.

Doçentlik başvurusu reddedilen aday takip eden dönemlerde yeniden doçentlik başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular Kabul Edilmeyecek

Daha önce doçentlik unvanı almak için kullanılmış olan eserlerle başka bir bilim/sanat alanından doçentlik başvurusu yapan adayların başvurusu, Doçentlik Komisyonu tarafından kabul edilmeyecek.

Lisansüstü tezlerindeki intihal ve sahtecilik sebebiyle başvurusu iptal edilen adaylar bu tezleri kullanarak tekrar doçentlik başvurusunda bulunamayacak.

Aykırı şekilde başvurduğu tespit edilen adayların başvurusu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından reddedilecek.

Doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri sonuç açıklanma tarihinde başvuru sonucu ile birlikte elektronik ortamda erişime açılacak.

Bilime Katkısı İncelenecek

Doçentlik başvuruları, adayın bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hareket edip etmediği, asgari başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığı, eserlerin nitelik ve özgünlüğü, bilim alanına yaptığı katkısı ve bir bütün halinde alanındaki yetkinliği yönlerinden değerlendirilecek.

Başvurusu iptal edilen aday iptal gerekçelerini dikkate alarak başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla izleyen dönemde yeniden başvuruda bulunabilecek.

İptale konu olan eksiklikler giderilmeden yapılan başvurular, Doçentlik Komisyonunca reddedilecek.

Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusunda bulunan adayların bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık sebebiyle disiplin cezaları bulunup bulunmadığını, kendi bünyesinde oluşturacağı veri tabanından kontrol edebilecek.

Doçentlik Komisyonunca etik ihlalde bulunduğu tespit edilen adayların dosyaları incelenmek üzere ilgili Etik Komisyonuna gönderilecek.

Etik İhlal Kuralına Uymayan Başvurusu İptal Olacak

Değişikliğe göre, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayın başvurusu iptal edilecek.

Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

Kurulda Değişiklik

Yönetmelikteki görevleri yerine getirmek üzere Üniversitelerarası Kurul bünyesindeki Doçentlik Komisyonu sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip 23 üyeden oluşacak.

Komisyon üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komisyon üye tamsayısının en az iki katı kadar önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu tarafından iki yıllığına görevlendirilecek.

Süresi dolan üye yeniden seçilebilecek ve görev süresi dolan üyenin görevi, yeni seçim yapılıncaya kadar devam edecek.