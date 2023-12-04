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Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılamayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek. İstihdam edilecek olan sürekli işçiler merkez ve taşra teşkilatlarında temizlik görevlisi olarak alınacak.

Adaylar ilan metnine esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular web sitesi üzerinden 4-8 Aralık tarihleri arasından online kullanıcı girişi yapılarak alınacak ve alımların il düzeyinde karşılanması için başvurularda kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.