Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.

Yeni Görevi

Davut Öksüz kimdir?

