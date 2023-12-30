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Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak’tan başlayarak Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu kararla birlikte vatandaşlar, belirlenen toplu ulaşım hatlarını ücretsiz olarak kullanabilecekler.