Resmi Gazete'nin ilan ücretlerine zam yapıldı.
Yeni zamla Resmi Gazete'de satır başı 25,50 lira olan ilan ücreti 40 liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nca alınan karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
İGFA
Resmi Gazete'nin ilan ücretlerine zam yapıldı.
Yeni zamla Resmi Gazete'de satır başı 25,50 lira olan ilan ücreti 40 liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nca alınan karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
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