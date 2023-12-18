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Jandarma Genel Komutanlığı, uzman, mühendis ve psikolog unvanlarında açıktan memur alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 24 Aralık tarihine kadar kabul edilecek. İşte detaylar...

Başvurular, 8 Aralık-24 Aralık 2023 tarihleri arasında PTS üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapma hakkına sahip olacak. Jandarma Genel Komutanlığı, uygun adayların belirlenmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat yapacak. Başvuru sonuçları, resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibariyle (24 Aralık 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara uygun olmak,

2022-2023 KPSS (P3) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

İlgili kadro unvanlarının belirtilen niteliklerine tamamen sahip olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya muafiyet durumunda olmak,

Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatta başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Herhangi bir kamu kurumunda Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevde çalışmamış olmak,

Emeklilik, istifa veya çıkarma gibi nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarından ayrılmamış olmak,

Terör örgütleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamak ve bu örgütlerin faaliyetlerine katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.