MEB'den yeni düzenleme, Yozgat’ta ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Detaylar haberimizde:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik önemli bir genelge yayımladı. Yozgatlı velileri ilgilendiren genelge kapsamında, 81 ilde ilkokullarda uygulanan sınav saati resmen kaldırıldı.

MEB'in getirdiği bu yeni düzenlemeyle, ilkokul seviyesindeki ölçme ve değerlendirme süreçlerinde sınavlar yerine, süreç odaklı yöntemler ön planda olacak. Bu değişiklik, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha kapsamlı ve sürekli bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca, öğrencilere yalnızca bakanlık tarafından sağlanan kaynakların kullanılması teşvik edilirken, dış kaynak alımlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Bu yeniliklerin, ilkokul eğitiminde daha adil ve etkin bir değerlendirme sistemi oluşturması bekleniyor.