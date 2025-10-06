Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Kültür Sanat Komite Başkanlığı ve Akademik Üst Kurul ÖZ-SAM’ın katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenini tamamladıklarını söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılımın gerçekleştiği yarışmada, Yozgat Şube Başkanlığı üyelerinden Selman Arslan’ın kızı Ela Arslan, Jüri Özel Ödülünü alarak büyük sevinç yaşattı.

Yarışmada elde edilen başarının kendilerini onurlandırdığını dile getiren Akyol, “Üyemizin sevgili kızı Ela’yı ve değerli ailesini tebrik ediyoruz. Bu süreçte katkı veren Kültür Sanat Komite Başkanlığımıza, Akademik Üst Kurulumuz ÖZ-SAM’a ve mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Haber Merkezi