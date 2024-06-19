Eski Milli Basketbolcu Reşat Güney’in vefat etmesi üzerine hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Reşat Güney kimdir?

Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Reşat Güney, 1948 tarihinde doğdu.

Reşat Güney, kariyerinde İTÜ, Muhafızgücü, TOFAŞ ve Güney Sanayii gibi takımlarda forma giydi. Defalarca Milli Takım'da da yer alarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Aktif basketbol kariyerinin ardından antrenörlük yaparak tecrübelerini genç nesillere aktaran Güney, Türk basketboluna büyük katkılarda bulundu.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Reşat Güney, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Spor camiasında derin bir iz bırakan Reşat Güney, basketbolseverler tarafından her zaman saygıyla anılacak.