Sıfır kilometre otomobiller için firmalar araba kampanyalarıyla müşterilere küçük jestler yapabiliyor. Renault Yeni Duster için müşterilere yapılan son indirim açıklandı.

Renault Yeni Duster için çifte indirim

Türkiye’de sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarının yüksek oluşu nedeniyle araç satın alacak olanlar araba kampanyalarına yöneliyorlar. Otomobil firmaları araba kampanyaları ile müşterilere özel jestler yapabiliyorlar. Bu çerçevede Renault Yeni Duster için yeni bir araba kampanyası açıklandı. Bu kampanya çerçevesinde müşterilere oldukça özel bir fiyat indirimi yapılıyor.

Yeni Duster Kampanyası Başladı

Renault firmasının açıklamış olduğu Renault Yeni Duster araba kampanyası kapsamında müşterilere fiyat indirimi imkanı sağlanıyor. Bu araba kampanyasının ayrıntıları firma tarafından açıklandı. Açıklamaya göre seçili şasilerde müşterilere 50 Bin TL fiyat indirimi yapılıyor. Bu indirime ek olarak ise Yeni Duster modelinin full hybrid versiyonlarında da 50 Bin TL daha indirim yapılıyor. Bu şekilde yapılan toplam kampanya indirimi 100 Bin TL oluyor. Renault Yeni Duster için çifte indirim kampanyası başladı

Fiyat Listesi Şu Şekilde

Renault Yeni Duster için açıklanan son güncel fiyat listesi şu şekilde:

Renault Yeni Duster Evolution Eco-G 100 hp: 1.780.000 TL

Renault Yeni Duster Evolution full hybrid 145hp E-Tech: 2.160.900 TL

Renault Yeni Duster Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4: 2.228.000 TL

Renault Yeni Duster Techno full hybrid 145hp E-Tech: 2.197.000 TL

Renault Yeni Duster Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4: 2.329.000 TL

Renault Yeni Duster için açıklanan 100 Bin TL indirim kampanyası ay sonuna kadar geçerli olacak. Ay sonunda ise bu kampanya sona erecek ve yeni ayın araba kampanyaları beklenmeye başlanacak.