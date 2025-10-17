7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu.

1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı.

Ardından yine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans (1995) ve doktorasını (1998) tamamladı.

2006 yılında profesör unvanını aldı ve uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

2011-2015 yılları arasında Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu.

Matematiğin sosyal bilimlere uygulanması, oyun teorisi ve sosyal tercih konularında uluslararası akademik çalışmaları bulunuyor.

Neden Gözaltına alındı?

Remzi Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, 17 Ekim 2025 tarihinde gözaltına alındı.

İstanbul merkezli olarak Mersin, İzmir ve Iğdır illerini kapsayan ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 26 kişi gözaltına alındı.

Bu kişiler arasında Remzi Sanver de yer aldı.