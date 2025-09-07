Uzun yıllar Muhsin Yazıcıoğlu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak tanınan Çayır, siyaset sahnesindeki etkinliği kadar, cezaevi yıllarında kaleme aldığı eserler, kişisel duruşu ve Milli Yol Partisi’nin kurucusu olmasıyla da gündemdedir.

Remzi Çayır Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?

Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş’ın Abbaslar Köyü’nde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Ankara’ya taşınmış, Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Siyasi ve edebi duruşu ile 1980 sonrası dönemin karakteristik figürlerinden biri haline gelen Çayır, özellikle gençlik yıllarındaki aktif siyasi mücadelesi nedeniyle dikkat çekmiştir.

Cezaevi Dönemi, Tutuklanma Süreci Ve Eserlerinin Doğuşu

Remzi Çayır, 1979 yılında yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Mamak, Gaziantep, Çanakkale ve Elbistan cezaevlerinde toplam 13 yıl hapis cezası çeken Çayır, bu zorlu süreçte yazmaya başlamış ve edebi kişiliğini geliştirmiştir.

İlk dikkat çeken eseri olan “Zibilde Papatya Açtı”, cezaevi yıllarında kaleme alınmış ve ödül kazanmıştır. Bu eserle birlikte, edebiyat çevrelerinde de adı anılmaya başlanmıştır. Yazarlık kariyeri boyunca birçok dergi ve gazetede yazılar kaleme almış; Bizim Ocak, Mavera, Gözyaşı, Dolunay, Yeni Düşünce gibi yayın organlarında aktif olarak yer almıştır.

1991’de Serbest Kalması Ve Siyasete Dönüşü

1991 yılında infaz yasası sayesinde özgürlüğüne kavuşan Remzi Çayır, serbest kaldıktan sonra hızla siyaset arenasına geri dönmüştür. Bu süreçte, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP)‘nin kuruluş sürecinde yer almıştır.

BBP’deki Siyasi Görevleri Ve Yazıcıoğlu İle İlişkisi

Remzi Çayır, BBP içerisinde:

Genel Başkan Yardımcılığı

Başkanlık Divanı Üyeliği

Milletvekili Adaylığı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı

gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu’nun en yakınındaki isimlerden biri olarak bilinen Çayır, onun vefatından sonra parti içi çekişmelerde de ön saflarda yer almıştır.

Yazıcıoğlu’nun ölümünden sonra partideki bazı politikalarla ayrışma yaşayan Çayır, bu süreçte yeni bir siyasi oluşum için adım atmıştır.

Hangi Partiyi Kurdu?

BBP’den ayrıldıktan sonra yeni bir siyasi rota çizen Remzi Çayır, Milli Yol Partisi’nin kurucu genel başkanı olarak siyasi hayatına yeni bir sayfa açmıştır. Parti, hem milli hem de manevî değerleri ön planda tutan, milliyetçi-muhafazakâr bir çizgide konumlanmaktadır.

Milli Yol Partisi, özellikle gençlere, kadınlara ve adalet sistemine yönelik reformlara açık bir yapı vaat ederken, Remzi Çayır da partinin ideolojik yönünü belirleyen en önemli figürdür.

Remzi Çayır Alevi Mi?

Remzi Çayır hakkında kamuoyunda sıkça sorulan sorulardan biri de “Alevi mi?” şeklindedir. Bu konuda kesin ve net bir açıklama bulunmamakla birlikte, bazı kaynaklar onun Sünnileşmiş bir Kürt Alevi kökenli aşiretten geldiği yönünde bilgiler paylaşmaktadır.

Ancak, Çayır kendisini inanç düzleminde muhafazakâr‑milliyetçi olarak tanımlar. Bu nedenle etnik veya mezhepsel aidiyetten çok, düşünsel duruşunun ön planda olduğunu ifade etmektedir.

Remzi Çayır’ın Yazdığı Kitaplar ve Edebi Kimliği

Remzi Çayır, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda edebi yönü güçlü bir yazardır. Cezaevinde ve sonrasında yazdığı eserlerle Türk siyasi edebiyatına katkı sunan önemli isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Başlıca kitapları şunlardır:

Zibilde Papatya Açtı

Zerafetin Fal Çiçekleri

Onlar Diridirler

Koğuş Türkiye

Koğuş Dünya

Mamak Mapushanesi

Alperenlerin Davası

Devletin Oğulları

Bu eserlerde cezaevi anıları, siyasi mücadeleleri, toplumsal analizler ve bireysel sorgulamalar yer almakta; yazarın dünya görüşü edebiyatla harmanlanmaktadır.

Aile Hayatı ve Özel Yaşamı

Evli ve bir çocuk babası olan Remzi Çayır, özel yaşamını kamuoyunun gözünden uzak tutmaya özen göstermektedir. Siyasi yoğunluğuna rağmen, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir yaşam sürdüğü bilinmektedir.

Aynı zamanda düşünce hayatına ve yazarlığa ara vermeden devam eden Çayır, hem siyaset sahnesinde hem de entelektüel dünyada üretkenliğini sürdürmektedir.