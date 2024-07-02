Vatandaşlar, Remzi Çayır'ın kim olduğunu, nereli olduğunu, eğitim hayatını ve siyasi kariyerini merak ediyor. Peki, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar köyünde doğdu. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenci iken ülkücü faaliyetleri nedeniyle 1979 yılında tutuklanarak cezaevine girdi. Cezaevinde bulunduğu süre zarfında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi ve 1991 yılında serbest bırakıldı.

SİYASİ KARİYERİ

Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden istifa edenlerin kurduğu BBP'nin kuruluş sürecinde yer aldı. 28 Şubat davasına müdahil oldu ve 2014 yerel seçimlerinde BBP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. 25 yıl boyunca BBP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

BBP'den ayrıldıktan kısa süre sonra silahlı suikast girişimine uğrayan Çayır, bir süre Milli Yol Hareketi sözcülüğünü yaptıktan sonra Milli Yol Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu.

Remzi Çayır, evli ve bir çocuk babasıdır.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte parti liderleri hakkında araştırmalar yoğunlaşırken, Remzi Çayır'ın kim olduğu, nereli olduğu ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için bizi takip etmeye devam edin.