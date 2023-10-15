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Prof. Dr. Yaşar, “Bir asra yakın zaman önce dünyanın gözü önünde İsrail'in Filistin toprakları üzerinde bir devlet kurduğunu, günbegün topraklarını genişleterek Filistinlilerin hak ve hürriyetini hiçe sayan uygulamalarına devam ettiğini görmekteyiz” dedi.

Yaşar yaptığı açıklamada, “Silahların ve savaşın gölgesinde, kan ve gözyaşı üzerinde bir medeniyet inşası mümkün değildir. Dünyayı diriltecek yegane güç, barışın, huzurun ve adaletin tesis edildiği bir düzendir. Bu minvalde hangi ortam ve şartlarda olursa olsun insanın temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılması düşünülemez. Gazze, İsrail tarafından abluka altına alınmış, dünya ile irtibatı kesilerek uluslararası hukuk hiçe sayılmıştır. Yaşanan bu insanlık suçu karşısında herkes adeta suskunluğa gömülmüş, tarih boyunca barışın sembolü olan devletimiz dışında Gazze'den yükselen feryatlara kayıtsız kalınmıştır. Bizler dün olduğu gibi bugün de savaşın, terörün, şiddetin, işgalin her türlüsünü nefretle, şiddetle kınıyor, her şartta mazlumun yanında yer almaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Daha fazla masum ve savunmasız Filistin halkının kanı dökülmeden yaşanan bu insanlık dramının son bulması için Birleşmiş Milletleri, İnsan Hakları Savunucularını acilen müdahale etmeye, uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi. (Yasin Nazım Kayhan)