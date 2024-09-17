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Ziyarette Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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