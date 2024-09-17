Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat İl Jandarma komutanı olarak atanan ve görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya eşlik etti.
Kaynak: Yozgat Bozok Üniversitesi