Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversiteye yerleşen öğrenciler için ‘Hoş Geldiniz’ mesajı yayınladı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yaptığı açıklamada, “Üniversitemize hoş geldiniz. YKS sınavında gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri canı gönülden tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen aileleriniz ve tüm öğretmenlerinize saygılarımı ve en kalbi şükranlarımı sunarım” dedi.

Rektör Yaşar mesajında şunları söyledi: “Yaşadığımız dünyanın ve içinde bulunduğumuz toplumun en kıymetli ve yegâne ümidi olan siz gençlerimizi; Cumhuriyetimizin 100. yılında; "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür"; ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyan Yozgat Bozok Üniversitemizde görmekten büyük onur duyuyoruz. Bir hocanız, bir ağabeyiniz olarak sizlere eğitim hayatınız boyunca derslerinizi ve hocalarınızı dikkatle takip etmenizin yanı sıra üniversitemizin, bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinde yer almanız, çeşitli branşlardaki öğrenci topluluklarında aktif üye olmanızın kişisel gelişiminize önemli katkılar sağlayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Başarının çok uzun bir yolculuk olduğunu akıllarınızdan hiç çıkarmayarak, hayallerinizi gerçekleştirmek için her zaman sizlerin yanında olacağımızı unutmayın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği üzere; ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!’ Huzurlu ve öğrenci dostu Yozgat şehrimize ve üniversitemize tekrar hoş geldiniz diyor, eğitim hayatınızda üstün başarılar temennisi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Ailemize hoş geldiniz.”