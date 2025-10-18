Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT ) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, üniversite ile ASFAT arasında savunma sanayii, mühendislik ve Ar-Ge alanlarında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, misafirperverliği ve ev sahipliği için Prof. Dr. Mustafa İlbaş’a teşekkür ederken, iki kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı.

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ve sanayi iş birliklerinin hem akademik hem de sektörel gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitede görev yaptığı dönemde sunduğu katkılar ve emeklerinden dolayı ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş’a rozet takdiminde bulundu.