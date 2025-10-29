Prof. Dr. Yaşar, mesajında; “Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşar mesajının devamında şu ifadeleri kullandı; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve iradesiyle kurulan Cumhuriyet, bizlere yalnızca bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda eşitlik, özgürlük, adalet ve ilerleme ideallerini miras bırakmıştır. Cumhuriyetimizin temelini oluşturan bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla bilimde, sanatta, eğitimde ve teknolojide daha güçlü bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlarında bu kutlu emaneti, daha da yükseklere taşımak sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”