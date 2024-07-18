Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite tercihleri yapacak aday öğrenciler için bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi: “Merhaba sevgili aday öğrencilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç yükseköğretim kurumlarından olan Yozgat Bozok Üniversitesi 2006 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. Üniversitemiz, kurumsal yapısı, donanımlı akademik ve idari personeli, nitelikli eğitim programları ve akademik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sağlam eğitim geçmişine sahip bir yükseköğretim kurumudur.”

“ULUSLARARASI STANDARTTA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUDUR”

Yaşar açıklamasının devamında, “Yozgat ilimizde bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesi Atatürk Yolu 7. kilometrede yer almaktadır. Sorgun, Boğazlıyan, Akdağmadeni, Çekerek, Şefaatli, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinde de yerleşkeleri bulunmaktadır. Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören 25 bini aşkın öğrencisi, 957 akademisyeni ve bin 231 idari personeli ile uluslararası öğrencilere de ev sahipliği yapan Yozgat Bozok Üniversitesi, uluslararası standartta bir yükseköğretim kurumudur. Öğrencilerimize kazandırdığımız teorik ve pratik yetkinliklerin yanı sıra; evrensel, milli ve kendi değerlerine sahip çıkan, farklılıklar içinde güzellik arayan, bütünün faydasında mutluluk bulan, özgeçmişten çok özgeleceğini planlayan birer insan olarak yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun gereğini, kalitesinden ve çizgisinden ödün vermeden sürdürmekteyiz. Üniversitemizi Facebook, X, Instagram, Youtube resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu Yozgat şehrimizde, bilim felsefesini şiar edinmiş akademik kadromuz, öğrenci odaklı idari personelimiz ile Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak sizleri üniversitemizde görmekten mutluluk duyarız. Her şeyin gönlünüzce olması temennisi ile eğitim hayatınızda üstün başarılar dilerim” dedi.