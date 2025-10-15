Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Balkan Şampiyonu Milli Güreşçi Elif Sude Elmalı’yı makamında kabul etti.

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 8–12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası’nda, Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Sude Elmalı, 65 kilogram kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, milli sporcunun uluslararası başarısının hem üniversite hem Yozgat’ı hem de ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Öğrencimiz Elif Sude, 65 kiloda serbest güreş kategorisinde elde ettiği Balkan Şampiyonluğu ile bizleri gururlandırdı. Bu başarı, hem üniversitemizin spor alanındaki güçlü altyapısını hem de gençlerimizin azmini bir kez daha ortaya koymuştur. Kendisini ve antrenörünü yürekten tebrik ediyorum. Üniversite olarak milli sporcumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Elif Sude’den 2028 Olimpiyatları’nda da önemli başarılar bekliyoruz.”