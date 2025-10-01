Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Abdülkadir Akgül Yerleşkesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu birinci ve üçüncü sınıf öğrencileriyle “Sağlık Ekibinde Birlikte Güçlüyüz” başlıklı ilk derste bir araya geldi.

Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda düzenlenen ilk derse Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Nur Durukan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına, sağlık alanında en önemli ilkenin “önce insan, önce onur” olduğunu vurgulayarak başlayan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, hekim ve fizyoterapistlerin ortak sorumluluklarını hatırlatarak güven, mahremiyet ve etik kurallara riayetin önemine dikkat çekti.

Fizyoterapi mesleğinin sabır, disiplin ve güçlü iletişim gerektirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında, “Fizyoterapist, yalnızca kaslara değil insana dokunur. Her temasınız aslında bir güven ilişkisi kurar. Karşınızdaki ister çocuk, ister yaşlı, ister sporcu olsun; ona eşit bir yaklaşım göstermek tedavinin en önemli adımıdır. Sağlık ekibi bir bütündür; hekim vizyon koyar, fizyoterapist o vizyonu uygulamada güvenle hayata geçirir. Başarı ancak bu iş birliğiyle ortaya çıkar. Unutmayın, bu meslek yalnızca bir iş değil, insanlığa hizmettir. Çalışkanlığınızı, etik duruşunuzu ve ekip ruhunuzu hayat boyu korursanız hem kendi yolunuzu aydınlatır hem de dokunduğunuz her insana umut olursunuz” dedi.

Rektörümüz Yaşar, öğrencilerin sorularını cevaplandırarak görüş ve önerilerini dinledi. Ders iyi niyet ve temennilerle sona erdi.