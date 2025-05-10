Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen üniversite hastanelerinin güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve Devlet Malzeme Ofisi yetkililerinin yanı sıra bölge üniversitelerinin temsilcileri de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a, Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Levent Albayrak eşlik etti.