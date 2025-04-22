Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen “Okullarımızı Öğrencilerimizden Dinliyoruz” konulu program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programda öğrenciler, yaptıkları sunumlarla bölüm ve programlarını tanıttı. Sunumlarda bölüm ve program özelinde öğrencilerin pratik becerileri ve proje kültürünü geliştirme odaklı yapılan çalışmalar, staj hareketliliği, istihdam ve iş imkânları hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca sunumlarda, öğrencilerin kariyer planlarının yanı sıra iç-dış paydaşlarla olan etkileşimleri de ele alındı. Programda, öğrenciler sorun, talep ve çözüm önerilerini Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a yüz yüze iletme imkânı buldu.

Rektör Yaşar, öğrencilerin görüşlerini dinleyerek onların eğitim ve öğretim sürecine katılımlarını sağlamanın, üniversitede daha verimli ve öğrenci odaklı bir ortam oluşturmak için önemli olduğunu söyledi.

Yaşar, öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme ve iletişim kurma becerilerinin artırılması yönünde düzenlenen “Okullarımızı Öğrencilerimizden Dinliyoruz” programının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.