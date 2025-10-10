2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Köksal, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, “İlhamını geçmişten alan parlak bir geleceği inşa etmek, Türkiye'nin yükseköğretimde ulaştığı seviyeyi yukarılara çıkarmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkânlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen, eğitime en büyük yatırımları yapan hükûmet, hamdolsun biz olduk. Bundan da her zaman gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuşmasında, yeni dönemde, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamayan ders ve kredilerin müfredattan çıkarılması; ders planlarının sadeleştirilmesi ve öğrenme süreçlerinin proje, uygulama ve araştırma temelli bir hâle getirilmesini hedeflediklerinin altını çizdi. Ayrıca, yaz okullarının asli fonksiyonuna geri dönmesini ve dileyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alacak şekilde yeniden düzenlenmesini sağlayacaklarını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerin çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkânı için çalıştıklarını vurguladı.

Tören Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri’nin sahiplerine takdim edilmesiyle son buldu.