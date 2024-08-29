30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, Kahraman Türk Milletinin ve Kahraman Türk Ordusunun eşsiz bir zaferi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yaşar, “Necip Türk Milletimiz, Kurtuluş mücadelesinde dünyanın bir daha unutamayacağı bir destan yaratarak 30 Ağustos şanlı zaferi ile bütün dünyaya kayıtsız, şartsız bağımsızlık ve egemenliğini ilan etmiştir” dedi.

Rektör, Prof. Dr. Yaşar mesajında şunları söyledi: “Aziz Türk Milletimizin bağımsızlık ruhu, vatan ve millet sevgisi, dayanışma ve birlik anlayışı doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm dünya milletlerine ilham olmuş, kazanılan zaferle ismini dünya tarihine altın harflerle bir kez daha yazdırmıştır. Bu mukaddes vatanı ve bayrağımızı bizlere emanet eden başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şühedamızı ve gazilerimizi, isimsiz kahramanlarımızı saygı ve minnetle yâd ediyor; Zaferimizin 102. yılında, Kahraman Türk Ordumuzun ve Aziz Türk Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.”