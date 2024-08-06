İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler sırıkla atlama finalinde hem olimpiyat hem de dünya rekoru kırdı. Altın madalya kazanan Duplantis, Yusuf Dikeç’in ikonikleşen hareketiyle kutlama yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli atlet Ersu Şaşma’nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finaline Armand Duplantis damga vurdu. İsveçli atlet, 6.10 metrelik atlayışıyla olimpiyat rekoru kırarken, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in ikonikleşen pozunu verdi.

Armand Duplantis, daha sonra 6.25’lik atlayışında da başarılı olarak kendisine ait rekoru geliştirdi ve dünya rekoru kırdı.