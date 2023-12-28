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Türkiye'de yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, ekonomik piyasalarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatları, rekor seviyelere ulaşarak dikkat çekiyor. Özellikle, ABD Federal Rezervi'nin (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler ve doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında öne çıkıyor.

Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun gerilemesi sonrasında "Faiz artırımı artık ana gündemimiz değil" açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırıyor. Bu durum, doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesine neden oluyor ve altın fiyatlarını destekliyor.

Altın piyasasındaki bu olumlu trend, özellikle gram altını tarihi zirvesine taşıyor. 28 Aralık 2023 sabahında ons altın, 2 bin 87 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın ise bin 971 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekildedir:

Çeyrek altın: 3 bin 354 lira

Yarım altın: 6 bin 708 lira

Tam altın: 13 bin 112 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 374 lira

Reşat altını: 13 bin 406 lira

Gremse altın: 32 bin 881 lira

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekerken, ekonomik gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yakından takip edilmesi gerekiyor. Fed'in faiz politikalarındaki değişiklikler ve doların seyri, altın fiyatlarını etkileyen kritik faktörler arasında yer almaya devam ediyor.