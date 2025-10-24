Banka, kısa vadede ons altının yaklaşık 4 bin dolar seviyesinde işlem görebileceğini öngörüyor.

Altında Rekor Sonrası Hızlı Düşüş

Geçtiğimiz hafta ons altın 4 bin 391 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak haftanın son günlerinde sert bir geri çekilme yaşandı ve fiyat 4 bin doların altına indi.

İç piyasada da gram altın, rekor seviyesi olan 5 bin 905 liradan geri çekilerek yatırımcısına endişeli bir bekleyiş yaşattı.

Altın yatırımcıları şimdi, bu düşüşün kalıcı mı yoksa kısa süreli bir düzeltme mi olacağını merak ediyor.

“Kısa Vadede Temkinli Olunmalı”

Citi Bank, altın piyasasına dair son raporunda “temkinli bir görünüm” değerlendirmesinde bulundu.

Bankanın analizine göre önümüzdeki 0–3 aylık süreçte ons altın fiyatı yaklaşık 4 bin dolar bandında seyredebilir.

Raporda ayrıca, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve Çin–ABD ilişkilerinde olası bir uzlaşmanın piyasada kısa vadeli bir dengelenme (konsolidasyon) yaratabileceği belirtildi.