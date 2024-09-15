Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, son dönemlerde artan aldatıcı konut ilanlarına karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, bazı konut ilanlarının 1 TL ve 20 bin TL gibi yanıltıcı düşük fiyatlarla yayınlandığı belirlendi. Bu tür yanıltıcı ilanlara, Reklam Kurulu tarafından reklam durdurma cezası verildi.

Reklam Kurulu'nun yürüttüğü denetimler, emlak ilanlarında tüketicilere aşırı düşük fiyatlarla ulaşmanın, dolandırıcılık amaçlı bir strateji olduğunu ortaya koydu. Önceki aylarda 690 TL’lik bir ev ilanına ceza kesen Kurul, şimdi de 1 TL ve 20 bin TL gibi düşük fiyatlarla satıldığını iddia eden ilanları mercek altına aldı. Bu ilanların çoğu, kapora dolandırıcılığı veya ayıplı ürün sunma gibi dolandırıcılık yöntemleriyle ilişkilendirildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, bu tür düşük fiyatlı ilanların "tıklama tuzağı" olarak kullanıldığını belirtti. Kulular, "Son derece düşük fiyatlarla sunulan ilanlar, yanıltıcı reklam stratejilerinin bir parçası. Tüketiciler bu tür ilanlara karşı dikkatli olmalı ve ihtiyatlı davranmalıdır," şeklinde konuştu. Kulular, özellikle 1 TL ve 5 TL gibi gerçekçi olmayan fiyatlarla sunulan ilanların, makul bir tüketicinin şüphelenmesi gerektiğini vurguladı. "Piyasada benzer ürünlerin çok altında bir fiyatla sunulması, bir tüketicinin daha dikkatli olması gerektiğinin işareti. Tüketicilere bu tür ilanlarda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz," dedi.

Reklam Kurulu'nun denetimlerinde, düşük fiyatlı konut ilanlarının genellikle kapora dolandırıcılığı veya ayıplı ürünler ile ilişkilendirildiği tespit edildi. Tüketiciler bu ilanlar aracılığıyla ev satın almak için kapora ödedikten sonra, gerçek durumu öğrenmekte zorlanabiliyor. Dolandırıcıların izini sürmek genellikle güçleşiyor.

Reklam Kurulu, tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerini artırdı. Emlak sektörü ve ikinci el ürün piyasasında yoğun olarak karşılaşılan yanıltıcı ilanlara karşı, Kurul kararlı bir tutum sergiliyor. Tüketicilere makul olmayan fiyatlar karşısında dikkatli olmaları ve şikayet mekanizmalarını kullanmaları tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak, Reklam Kurulu’nun aldatıcı konut ilanlarına karşı verdiği cezalar, tüketici haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüketicilerin düşük meblağlı konut ilanlarına karşı daha temkinli olmaları ve gerçekçi olmayan tekliflere karşı dikkatli davranmaları öneriliyor.