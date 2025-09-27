Rekabet Kurumu’nun piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kurul, sektör firmalarının uzun süredir uyguladığı ileri tarihli fiyat listesi yönteminin rekabeti bozduğunu tespit etti. Soruşturma sonucunda ilgili üretici ve tedarikçilere toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası verildi.

Karara göre üretici ve tedarikçiler, fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Bu düzenleme ile satıcı ve alıcı arasında önceden paylaşılan fiyatların rekabeti bozucu bilgi değişimine yol açmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Soruşturma kapsamında uzlaşma yolunu tercih eden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç’e toplamda yaklaşık 1 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Soruşturmanın diğer tarafları Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk ise yaklaşık 2 milyar 700 milyon TL ceza ile karşı karşıya kaldı.

Rekabet Kurumu’nun kararıyla birlikte, beyaz et sektöründe rekabet ihlalleri nedeniyle verilen idari para cezalarının toplamı 3 milyar 700 milyon TL’ye ulaştı.