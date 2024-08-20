Peki, Deniz Uğur kimdir? Detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

17 Ekim 1971 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Deniz Uğur, Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden biridir. Babası ünlü opera sanatçısı Mete Uğur, annesi ise balerin Suna Uğur’dur. Deniz Uğur, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü yazarlığı, roman ve senaryo yazarlığı gibi çeşitli alanlarda da başarılı çalışmalara imza atmıştır.

DENİZ UĞUR KAÇ YAŞINDA?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 doğumlu olup, şu anda 52 yaşındadır.

DENİZ UĞUR NERELİDİR?

Deniz Uğur, Ankara doğumlu olup, Ankaralıdır.

DENİZ UĞUR KAÇ KEZ EVLENDİ?

Deniz Uğur, ilk evliliğini 1997 yılında tiyatro oyuncusu İsmail Hakkı Sunat ile gerçekleştirmiştir. Bu evlilik, talihsiz bir olay sonucunda sona ermiştir. Daha sonra medya kişiliği Reha Muhtar ile birlikte yaşamış, ancak çift resmi olarak evlenmemiştir. Bu birliktelikten bir oğlu ve iki kızı olmuştur. Deniz Uğur, 2021 yılında Erdinç Gülener ile evlenmiştir.

DENİZ UĞUR’UN ESERLERİ NELERDİR?

Deniz Uğur, geniş bir sanat yelpazesine sahiptir. Başarılı bir oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almış, ayrıca şarkı sözü yazarlığı, roman ve senaryo yazarlığı gibi alanlarda da önemli projelere imza atmıştır.