Bir döneme damga vuran ünlü televizyon spikeri ve yorumcusu Reha Muhtar, evinde yüksekten düşerek yaralandı. Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu bildirildi.

KAZANIN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Reha Muhtar, evinde yaşadığı yüksekten düşme kazası sonucu ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından Sarıyer Baltalimanı'ndaki bir hastaneye sevk edilen Muhtar, burada tedavi altına alındı. Gelen bilgilere göre, ünlü televizyoncunun bilincinin kapalı olduğu ifade edildi.

SON DÖNEMDE GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Reha Muhtar, son dönemde nafaka davasıyla gündeme gelmiş ve mahkeme kararıyla oğlunun velayetini kazanmıştı. Ünlü isim, yaşadığı bu talihsiz kazayla tekrar kamuoyunun dikkatini çekti.

REHA MUHTAR KİMDİR?

1959 yılında İstanbul'da doğan Reha Muhtar, Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Babasının Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışması nedeniyle çocukluğunun bir kısmını Ankara'da geçiren Muhtar, eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı.

1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladığı kariyerinde, 1985 yılında TRT'ye geçerek Atina'da muhabirlik yaptı. Burada Yunanistan briç şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. 1991 yılında CNN International'ın "Crossfire" programına benzer bir formatla "Ateş Hattı" programını hazırladı.

1993 yılında TRT'den ayrılarak Kanal D'ye geçen Muhtar, burada kısa süre sonra tekrar TRT'ye döndü. 1995 yılında Star TV'ye transfer olan Muhtar, sonrasında tekrar Kanal D ve Show TV gibi birçok kanalda ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

Muhtar, 2000'li yıllarda Akşam gazetesi ve Star TV'de çalıştı, ardından Star gazetesinde yazarlık yaptı. 2004 yılında atv'de "Akademi Türkiye" jürisi oldu, 2006 yılında ise Show TV'de "PişşTi" programını sundu. Sonraki yıllarda birçok kanal değiştiren Muhtar, 2007'de FOX'ta "Çapraz Ateş" programını sundu. Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam eden Muhtar, televizyonculuk kariyerinde de birçok önemli projede yer aldı.

ÖZEL HAYATI

Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi ve bu evlilik beş yıl sürdü. 2001 yılında ünlü sanatçı Nilüfer ile yaşadığı ilişki, 2003 yılında sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişki magazin gündeminde sıkça yer aldı. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur ile ilişkisi başlayan Muhtar'ın, bu birliktelikten 2009 yılında doğan Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır. Aynı zamanda, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın da manevi babasıdır.