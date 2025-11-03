Bu kez kamuoyunun dikkatini çeken olay ise, ünlü ismin bir uçuş öncesinde Türk Hava Yolları (THY) personeliyle yaşadığı tartışma ve akabinde THY tarafından alınan radikal bir kararla ilgili. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine resmi açıklama yapan THY, uçuş güvenliğini ve personel onurunu gerekçe göstererek Reha Muhtar'ı kara listeye aldığını duyurdu.

Bir dönemin en popüler ve kendine has sunum tarzıyla milyonları ekran başına kilitleyen, Türk televizyon tarihinin ikonik figürlerinden gazeteci Reha Muhtar, son günlerde bambaşka bir olayla medyanın manşetlerine taşındı. İstanbul Havalimanı’nda (İST) uçağını kaçırdığı iddia edilen Muhtar’ın, havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY) personeli ile girdiği hararetli tartışma anları cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün'ün sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamayla, Muhtar'ın "uçuş güvenliğini ihlal etme ve personele uygunsuz davranma" gerekçesiyle THY uçuşlarında kara listeye alındığı bildirildi.

Reha Muhtar Kimdir

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959’da İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Kerküklü olup, kökeni Irak Türkmenleri’ne dayanmaktadır. Babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğunu İstanbul ve Ankara arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda aldı.

Reha Muhtar’ın medya kariyeri 1980’li yıllarda başladı ve pek çok farklı kurumda görev aldı:

1983-1985: Milliyet Gazetesi – Muhabir

1985-1993: TRT – Atina muhabiri, “Ateş Hattı” programı yapımcısı

1993-1994: Kanal D – “Ateş Hattı” benzeri program

1996-2002: Show TV – Ana Haber Sunucusu ve Haber Genel Yayın Yönetmeni

2002-2003: Star TV – Haber sunuculuğu

2004-2006: atv – Akademi Türkiye jüri üyeliği

2007: FOX – “Çapraz Ateş” programı

2009: CNN Türk – “Çok Farklı” programı

2009-2011: Kanaltürk – “Son Kale” ve benzeri tartışma programları

Ayrıca Akşam, Sabah, Star ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Kaç Çocuğu Var

Reha Muhtar, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babasıdır.

Deniz Uğur ile olan ilişkisinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları vardır.