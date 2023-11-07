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“Reebok İsrail malı mı? Reebok Türk malı mı? Reebok hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Reebok International Limited eski adıyla Reebok, 1895 yılında Bolton'da İngiltere'de Joseph William Foster tarafından kurulmuş bir spor giyim markasıdır. Daha sonra Adidas tarafından satın alınmıştır. Daha sonra Adidas tarafından satın alınmıştır.1998-2001 sezona kadar Beşiktaş'ın sponsorluğunu yapmıştır.