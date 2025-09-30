Adını Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.)'in hadisleri üzerine alan İsmi Azam duasının hem okunuşu hem de anlamı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de İsmi Azam adında bir dua ya da sure bulunmuyor.

İsmi Azam, aslında Allah'ın isimlerini kullanılarak yapılan duadır. 111 İsmi Azam duası şu şekilde okunur:

"Allahu hüve Melikun Semiy’un Kadirun Kerimun Haliymun Latiyfun Aliymun Muiynun Sadikun"

Her bir duayı okurken niyetin içinden geçirilmesi önerilmektedir. Tüm bu dua 111 defa tekrar edilerek okunmalıdır.

Duanın Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

"Allâhümme inni es'elüke bi-enni leke'l-hamdü lâ ilahe illâ ente'l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi'as-semâvâti ve'l-ard, Yâ zel celali vel ikram. "Ya Hayyu,Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es'elüke bi-enni eşhedü enneke ente'l-lâhü lâ ilahe illâ ente'l-Ehadü's-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled ve lem yekûn lehü küfuven Ehad. Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyu'l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve'r-Rahmanü'r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame'r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente'l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü'l mülkü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey'in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike'l-e'azze'l-ecelli'l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâheillallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey'in Kadir.Elhamdüli'llâhi ve Sübhan-Allahi ve'l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v'Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azim"

İsmi Azam Duasının Anlamı Nedir?

"Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin."

İsmi Azam Duası Ne İçin Okunur?

İsmi Azam duası Allah'ın rızasını kazanmak için okunabileceği gibi bir takım dileklerin ve duaların kabul dilmesi için de okunabilir. Bu tür bir anlam için okunacaksa İsmi Azam duasının sık sık okunması tavsiye edilmektedir.