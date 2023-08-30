Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, hem soruları hem de renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde ise TikTok fenomeni yarışmacı Recep Murat Yalçınkaya dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı bir performans sergileyen Yalçınkaya, yarışmanın ilerleyen aşamalarında 11. soruya kadar gelmeyi başardı. Ancak 400 bin lira değerindeki 11. soruda karşısına çıkan "Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?" sorusu, onun için kritik bir anı işaret etti.

Uzunca düşünerek cevabını veren Yalçınkaya, 'D- Almanya' seçeneğini tercih etti. Ne var ki, doğru cevap 'C- Brezilya' idi. Eğer bu soruya doğru cevap verseydi, büyük ödül olan 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazanacaktı.

ANNESİNİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ!

Ancak Yalçınkaya'nın yanlış cevabı sonrasında annesinin verdiği tepki tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacının annesi, "Keşke çekilseydin Recep! 30 Bin lirayla mı gidiyor? Aman 30 çok azmış Kenan bey! Gaza geldi, çekilse iyi olurdu. 200 bin lira ile çok şey yapardık. Canı sağ olsun" şeklinde konuştu.

TikTok fenomeni Recep Murat Yalçınkaya'nın 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki başarısı ve annesinin samimi tepkisi, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

RECEP MURAT YALÇINKAYA KİMDİR? MİLYONER YARIŞMACISININ MESLEĞİ NEDİR?

Recep Murat Yalçınkaya, son dönemde Milyoner yarışmasındaki performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran bir isim haline geldi. Aslen Yozgatlı olan Yalçınkaya, İstanbul'da yaşamaktadır.

Maltepe Üniversitesi Radyo, Televizyon Bölümü mezunu olan Yalçınkaya, 29 Ağustos 2023 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmada ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğu oldu.

Günlük hayatta annesiyle yaşadığı eğlenceli diyalogları takipçileriyle paylaşan Yalçınkaya, "Annemle birlikte fenomen olma yolunda ilerliyoruz!" dediği videolarında nükteli mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden @bahalemurat kullanıcı adıyla faaliyet gösteren Recep Murat Yalçınkaya, takipçi sayısının 200 bine yaklaştığı bir hesaba sahiptir.

Milyoner yarışmasında annesi Nuran Yalçınkaya ile birlikte yarışan Recep Murat Yalçınkaya, 11. soruya kadar başarılı bir performans sergiledi. Ancak 400 bin TL'lik soruda verdiği hatalı yanıtla yarışmadan ayrıldı.

Yarışmanın başlangıcında 187 bin olan Instagram takipçi sayısı, yarışma sonrasında 200 bine yaklaştı.

Recep Murat Yalçınkaya'nın eğlenceli ve samimi tarzı, hem yarışma sahnesinde hem de sosyal medyada geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilmektedir.Haber Merkezi