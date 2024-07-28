Son dönemlerde sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken Recai Çakır, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Aslen Kilisli olan Çakır'ın asıl mesleği sarraflıktır. Babası Gaziantep'te sarraf olan Çakır, altı kardeşe sahiptir.

RECAİ ÇAKIR NE İŞ YAPIYOR?

Gaziantep'ten İstanbul'a taşındıktan sonra 30 yıldır turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Çakır, 1986 yılında Bodrum Kadıkale Resort ile turizm sektörüne adım atmıştır. İşlerini butik otel ve lüks rezidans inşaatları ile genişletmiştir. 2009 yılında Gardens of Babylon'u açan Çakır, daha sonra Sianji markasını oluşturarak sağlıklı yaşam ve rezidans konseptine geçiş yapmıştır. Bodrum Gümüşlük'te lüks bir tesisi bulunan Recai Çakır, Sianji Group'un başkanlığını yürütmektedir.

ÖZEL HAYATI VE SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİ

Recai Çakır evli olup, Çişem isminde bir kızı ve Oytun isminde bir oğlu vardır. Sosyal medyada oldukça aktif olan Çakır'ın Instagram'da yaklaşık 700 bin takipçisi bulunuyor. Paylaştığı motivasyon videoları ile geniş bir kitleye hitap etmektedir.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKİYOR

Recai Çakır, sosyal medyada paylaştığı videolar ve konuşmalarıyla büyük ilgi topluyor. Özellikle motivasyon içerikli videoları, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.