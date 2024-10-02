Türk futbolcunun, son haftalarda yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle duyduğu mutsuzluk, medya gündeminin odak noktası haline geldi.

Özellikle geçtiğimiz hafta sonu, LaLiga'da oynanan Atletico Madrid derbisinde Yozgatlı Arda'nın bir dakika bile sahada yer almaması, taraftarların tepkisini çekti.

Annesi Yozgatlı olduğu bilinen Arda Güler, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru, Carlo Ancelotti’nin ilk 11 tercihlerinde yer alarak dikkat çekmiş ve sergilediği performansla teknik direktörün güvenini kazanmıştı. Genç yıldızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılı performansı sonrası bu sezon daha fazla süre alması bekleniyordu. Toni Kroos'un emekli olması ile birlikte Arda'nın orta sahada daha fazla görev alacağı düşünülüyordu. Ancak, bu beklentilerin aksine, Ancelotti'nin bu sezonki rotasında Arda'ya yer açmadığı görülüyor.

Ancelotti, Arda Güler hakkında sorulan sorulara verdiği yanıtta, genç oyuncunun potansiyeline duyduğu güveni dile getirdi, ancak aynı zamanda forma şansı bulamamasının bir sorun teşkil etmediğini belirtti. "Arda, büyük bir yetenek. Ancak herkesin alması gereken bir süreç var. Bu sürecin bir parçası olarak, bazen yedek kalmak zorunda kalabiliyor. Kendisi ile düzenli olarak iletişim halindeyim ve onun gelişimi benim için çok önemli," ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği üzerine yeni spekülasyonlara yol açtı. Bazı yorumcular, genç futbolcunun mutsuzluğunun, ayrılık düşüncelerine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin Arda'yı yakın takibe aldığı biliniyor. Genç oyuncunun bu durumu, kulüp içinde huzursuzluk yaratabilir ve Real Madrid yönetimini yeni bir karar almaya zorlayabilir.

Arda Güler'in Real Madrid'deki durumu, yalnızca Türk futbolseverler için değil, aynı zamanda Avrupa futbolu için de önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Ancelotti'nin açıklamaları, genç oyuncunun geleceği konusunda belirsizlikleri sürdürürken, Arda'nın kariyer yolculuğunun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.