1976 yılında Manisa’nın Gördes ilçesinde doğmuş, eğitim ve mesleki yaşamını disiplinli bir şekilde inşa etmiştir. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu gibi seçkin kurumlarda eğitim almasının yanı sıra Gazi Üniversitesi ve Freud Üniversitesi'nden aldığı akademik birikim, hem bedensel hem zihinsel alanlarda uzmanlaşmasını sağlamıştır.

Milli atlet olarak Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş, sonrasında Askeri Pentatlon dalında dünya çapında madalyalar kazanmıştır. Sporculuk hayatındaki disiplini, daha sonra yaşam koçluğu, nefes eğitimi ve psikolojik danışmanlık alanlarına da taşımıştır. Tasavvufla tanışması, çalışmalarına manevi bir derinlik kazandırmış; kendi geliştirdiği “Radyestezik Duygu Temizliği (RDT)” tekniği ise onu bu alanda uluslararası ölçekte tanınan bir uzman haline getirmiştir.

Bugün, RDT tekniğiyle 100.000’den fazla kişiye bireysel ya da grup çalışmalarıyla ulaştığı, nefes ve yaşam koçları yetiştirdiği bilinmektedir. Ankara’da yaşamakta olup, hem RDT Uzmanları Derneği hem de Nefes Ol Vakfı’nın kurucu isimlerindendir.

Bilal Cantürk, hem bilimsel temelli hem de manevi boyutu güçlü bir yöntem geliştirerek, travmalarla baş etme ve bireysel dönüşüm yolculuğuna katkı sunmaktadır.