Bir dönem Nagehan Alçı ile evliliği ve sonrasında yaşanan çalkantılı boşanma süreciyle gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, yeni hayatına adım attı.

Kütahyalı, 13 yıllık evliliğini 2023 Ekim ayında bitirmişti.

Ayrılığın ardından yeni aşkını sosyal medyada duyuran Kütahyalı, genç pilates antrenörü Pınar Ayaz ile ilişkisini kısa sürede ciddiyete taşıdı.

Pınar Ayaz Kimdir?

Pınar Ayaz, spor camiasında bilinen bir pilates eğitmeni olarak tanınıyor.

Aktif olarak bir spor merkezinde çalışıyor ve sağlıklı yaşam üzerine içerikler paylaşıyor.

Ayaz, sosyal medya hesabında hem mesleğine dair hem de günlük yaşantısından kesitlere yer veriyor.

Dinamik yaşam tarzı ve sportif kişiliğiyle takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Pınar Ayaz’ın hayatına dair fazla bilgiye ulaşılmamıştır.