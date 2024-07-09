Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasına girdi. Özel hayatıyla da gündemde olan Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı’nın sevgilisi kimdir? İşte detaylar…

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biri olarak medya sektöründe uzun yıllardır aktif olarak yer almaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buraya kayıt yaptırıp okumaya başladıysa da, ikinci sınıftayken okulundan ayrıldı.

Bir dönem Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştır. Köşe yazarlığından önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı.

Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

Kütahyalı şu an Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk ve Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın iki kızı vardır.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN SEVGİLİ KİMDİR?

Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bir aşka yelken açtı. Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaştı

Gazeteci Nagehan Alçı ile 2023'te tek celsede boşanan Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkıyla görüntülendi. Rasim Ozan Kütahyalı yeni sevgili haberini sosyal medyasından paylaşarak duyurdu. Kütahyalı'nın yeni sevgilisi Pınar Ayaz'ın pilates antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu.