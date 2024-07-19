Rasim Arı’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Rasim Arı kimdir? İşte detaylar…

Rasim Arı Türk bürokrat ve siyasetçidir. 2019-2021 döneminde Nevşehir belediye başkanlığı yapmıştır. 24 Mart 2023’te İYİ Parti'ye katılmış ve 2024 yılında yeniden Nevşehir belediye başkanı seçilmiştir.

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğdu. 1989'da başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndan sonra, 1993-1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı ve 2001 yılında mezun oldu. Ardından, Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyasi kariyerine adım atan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekili adayı oldu. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanı olarak başladığı bürokrasi hayatında, sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak görev aldı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Rasim Arı'yı gösterdi.

Son olarak, Rasim Arı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.