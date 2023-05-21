Çocuk hakları odağında çocuklara sağlanan eğitim, sağlık, adalet, korunma, güvenlik gibi çocuk politikalarının ele alındığı oturumda, ülkemizin çocuk hizmetleri alanında uygulamaya koyduğu yenilikler ve ilerleme faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Oturumun Türkiye sunumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş tarafından yapıldı. Türkiye’nin çocuklara yönelik daima hassas bir politika izlediğinin altını çizen Ergüneş, “Çocuklar söz konusu olduğunda, ülke sınırları ortadan kalkar. Çocuklara ilişkin konular ertelenemez, geciktirilemez, görmezden gelinemez” dedi.

Türkiye'nin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İhtiyari Protokollere yönelik taahhüdünün ve bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmedeki kararlı olduğunu bildiren Ergüneş, “Ülkemiz, çocuklarla ilgili her konuda bütüncül ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber edecektir” diye konuştu.

“TEHDİTLERLE BAŞA ÇIKMANIN EN ETKİLİ YÖNTEMİNİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİDİR”

Birleşmiş Milletler’in uluslararası toplumun tüm üyelerini çatısı altında topladığını kaydeden Ergüneş şunları söyledi:

“Burası, çocuklarımızın refah, huzur ve güvenliğini sağlamak için ortak çabaları ve kararlılığı ortaya koyabileceğimiz yegâne evrensel platformdur. Dünyada, çocuklara yönelik risk ve tehditlerin oldukça çeşitli ve karmaşık olduğu bu zamanda bu risklerle ve tehditlerle başa çıkmanın en etkili yönteminin uluslararası işbirliğidir.”

Ergüneş, konuşmasında Türkiye'de çocuk politikalarının daha etkin, şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çabalarının kuvvetle desteklendiğine dikkat çekti.

“PAYDAŞLARLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE KUVVETLENDİRİLEREK YAYGINLAŞTIRILACAK”

Türkiye'nin çocuk koruma, adalet, eğitim, sağlık ve diğer tüm hizmet alanlarına ilişkin uygulamalarının, Birleşmiş Milletlerin çağdaş, profesyonel, insan haklarına dayalı yaklaşımlarına uygun bir şekilde ilerlediğini ifade eden Ergüneş, “Ülkemizin çocuk alanında yürütülen çalışmaların profesyonelliğini artıracak tüm mekanizmalarını geliştirmeye kararlılık ve ısrarla devam edecek. Bugüne kadar çocuklarımız adına işbirliği içerisinde olunan ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve paydaşlarla yürütülen çalışmalar bundan sonraki süreçte de kuvvetlendirilerek yaygınlaştırılacak. Çocuk haklarına saygı çerçevesinde, ilgili tüm kurumların, hizmetlerin, yargı sisteminin, yerel aktörler ve girişimler ile multidisipliner işbirliğinin geliştirilmesi, ülkemizin her zaman öncelikleri ve hassasiyetleri arasında olmuştur” diye konuştu.

Çocuk haklarının korunmasında evrensel standartları önemsediklerini ifade eden Ergüneş, “Özel bir duyarlılığa sahip olan ülkemiz, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde nesiller yetiştirmek amacından hiçbir zaman vazgeçmeyecektir” dedi.

2023 -2028 TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI TAKDİRLE KARŞILANDI

Öte yandan, toplantıda Büyükelçi Güven Begeç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ve Türkiye Delegasyonu üyeleri, çocuk hizmetleri alanında ülkemizde yürütülen çocuk politikalarımız ile ilgili Komite Temsilcileri tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Komite Uzmanı ve Ülke Görev Gücü Koordinatörü SopioKiladze, 2012'deki son diyalogdan bu yana çocuk hizmetleri alanında Türkiye’de çok ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kiladze, diğer önlemlerin yanı sıra, kurumlar arası iletişim prosedürü ve 2023 -2028 Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanmasını takdir ettiklerini belirtti. Haber Merkezi