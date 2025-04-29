16 Mart 1998 tarihinde Samsun’da dünyaya gelen sanatçı, müziğe olan ilgisini ortaokul yıllarında keşfetti. Öğrencilik yıllarında underground rap konserlerinde sahne alarak müzik dünyasına adım atan Sefo, ilk kayıtlarını ev stüdyolarında gerçekleştirdi.

2013 yılında ilk profesyonel kaydını alan Sefo, aynı yıl arkadaşı T One ile birlikte “Sokaktan” adlı albümünü yayımladı. 2014’te Revart ve T One ile birlikte “362Tuzak” isimli müzik grubunu kurdu. 2015-2018 yılları arasında dijital platformlar üzerinden şarkılarını yayımlayarak dinleyici kitlesini genişletti.

Sanatçı, profesyonel müzik kariyerine 2018 yılında yayımladığı "Yalan" isimli teklisiyle resmen başladı. Ardından gelen "Poz" (2019), "Up Down" (2019), "362" (2019), "Derdi Ne?" (2019) gibi teklileriyle adını daha geniş kitlelere duyurdu. Sefo’nun şarkılarında pop ve rap ezgilerinin iç içe geçtiği bir tarz dikkat çekiyor.

Başarılı sanatçı, 2020 yılında yayımladığı "Başa Sar" adlı teklide Aerro ve Yase ile iş birliği yaptı. Sefo’nun sonraki yıllarda da üretkenliği devam etti ve “Bilmem mi?”, “Affettim”, “Toz Duman”, “Bonita”, “Tutsak” gibi pek çok parçaya imza attı. Yurt içi ve yurt dışında konserler veren sanatçı, canlı performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.

Sefo Hakkında Bilinen Diğer Bilgiler:

Gerçek Adı: Seyfullah Sağır

Doğum Yeri: Samsun

Doğum Tarihi: 16 Mart 1998

Burcu: Balık

Boyu: 1.74 cm

Kilosu: 80 kg

Medeni Durumu: Bekâr

Eğitim: İstanbul’da özel bir üniversiteden mezun

İkamet Ettiği Şehir: İstanbul

Göz Rengi: Kahverengi

Tuttuğu Takım: Galatasaray

Geçmişte oyuncu Melis Döngel ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile adı anılan Sefo'nun güncel olarak bilinen bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Genç yaşına rağmen üretkenliği ve müzikal iş birlikleriyle dikkat çeken Sefo, Türk rap sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.