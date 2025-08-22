Ayağına saçma isabet eden Çakal, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu stabil, hayati tehlikesi yok.

Konser Çıkışı Saldırı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali, rapçi Çakal’ın konseri sonrası yaşanan silahlı saldırıyla gölgelenmiş durumda. Sahneden ayrıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu, Çakal’ın ayağına saçmalar isabet etti.

Görgü tanıkları, saldırganların kalabalığın arasında kaybolduğunu belirtti.

Sağlık Durumu Stabil

Olayın ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakal, ayağına saplanan saçmalar nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyat oldu. Doktorlar, genç rapçinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Ölüm iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor.

Saldırının Nedeni İddialara Göre Bir Fotoğraf Talebi

Edinilen bilgilere göre, saldırının nedeni konser çıkışında bir hayranının fotoğraf talebinin geri çevrilmesi. Tv100’ün haberine göre, bu durumun ardından saldırganın havalı tüfekle ateş açtığı öne sürüldü.

Polis Soruşturması Başlattı

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Rapçi Çakal Kimdir?

Gerçek adı Emirhan Çakal olan rapçi, 1 Ocak 2001’de Bursa’da doğdu. 24 yaşındaki Çakal, 2020 yılında Reckol ile “Kanalım Yok” parçasıyla müzik kariyerine başladı. 2021’de “Perros Blancos”, “Glock” ve “Lütfen” şarkılarıyla tanınırlığını artırdı.

“Pişman” EP ve “Mahvettim” parçasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çakal, 2022’de “Paradoks” albümüyle rap sahnesindeki yerini güçlendirdi.

Daha önce 2022 yılında da benzer bir saldırıya uğrayan Çakal, genç rapçiler arasında zaman zaman hedef alınan isimlerden biri olarak biliniyor.

Sosyal Medya ve Rap Dünyasındaki Yeri

Spotify ve YouTube’da milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkılarıyla gençler arasında büyük ilgi gören Çakal, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.